381 журналист освещал российско-украинские переговоры в Стамбуле

В Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, привлекшие 381 журналиста со всего мира. Глава российской делегации Владимир Мединский и украинский министр обороны Рустем Умеров провели встречу, а президент Турции Эрдоган высоко оценил переговоры.