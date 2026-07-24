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MWM: В войне с НАТО «Адмирал Нахимов» будет защищать базы с АПЛ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае вооруженного конфликта с НАТО может взять на себя задачу прикрытия северных баз российского флота, где дислоцируются атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

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