MWM: В войне с НАТО «Адмирал Нахимов» будет защищать базы с АПЛ России

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в случае вооруженного конфликта с НАТО может взять на себя задачу прикрытия северных баз российского флота, где дислоцируются атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии