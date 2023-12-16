В России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения

В России 17 декабря отмечается День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Исторически праздничная дата связана с принятием 17 декабря 1959 года постановления Совета Министров СССР об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками, а также образовании Главного штаба РВСН и иных органов военного управления.