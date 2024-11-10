Пьяная астраханка подралась с полицейским

И заработала уголовное дело. По версии следствия, ночью 4 октября 2024 года 34-летняя местная жительница, будучи пьяной и недовольной законными действиями сотрудника полиции, нанесла ему несколько ударов ногой в область туловища.
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