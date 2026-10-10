Происшествия
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Происшествия

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Председателю СК России будет представлен доклад в связи с информацией о нарушении жилищных прав семьи в Кемеровской области – Кузбассе  

Председателю СК России будет представлен доклад в связи с информацией о нарушении жилищных прав семьи в Кемеровской области – Кузбассе  

В социальных медиа размещена публикация, в которой сообщается, что в Новокузнецке незаконно выселяют беременную женщину и ее несовершеннолетнюю дочь из квартиры, предоставленной более 15 лет назад в качестве служебного жилья ее супругу.

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