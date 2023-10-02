Более 80 000 изделий из берёзы экспортировали в Турцию из Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. Экспорт изделий из берёзы значительно вырос из Удмуртии в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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