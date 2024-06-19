Ямальцев приглашают провести лето с Всероссийским проектом «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашает к участию в новом сезоне жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
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