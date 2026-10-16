Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил против ударов Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как последствия от них затрагивают всю Европу.
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