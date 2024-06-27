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«Англия не показала вообще ничего, но вышла в плей-офф с первого места. Это несправедливо». Экс-игрок Сербии Милунович о Евро

«Англия не показала вообще ничего, но вышла в плей-офф с первого места. Это несправедливо». Экс-игрок Сербии Милунович о Евро

«После вылета Сербии с Евро-2024 я никого не поддерживаю. Мы не играли на чемпионатах Европы уже 24 года, так что я доволен тем, что наша сборная вообще отобралась на турнир.

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