В Госдуме предупредили о последствиях ударов по России дальнобойным оружием

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Снятие ограничений на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России не изменит ситуацию на поле боя, российская ПВО ежедневно успешно борется с атаками противника.
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