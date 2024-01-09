Арестованному рэперу «в носке» Vacio вручили повестку в военкомат

Еще одна “жертва” “голой” вечеринки Киркоров решил помочь Белгороду. Российскому певцу Николаю Васильеву известному, как рэпер Vacio, дважды побывавшему под арестом после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой, вручили повестку в военкомат.