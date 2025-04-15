Александр Беглов: конкурс «Реставратор года 2025» поможет будущим мастерам показать свой талант

Он назвал реставрационную школу Петербурга одной из лучших в России В КВЦ «Экспофорум» начал свою работу XVI конкурс профессионального мастерства «Реставратор года 2025», ориентированный на студентов профильных учебных заведений.
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