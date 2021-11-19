В МИД Германии и Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

В Париже считают, что это противоречи дипломатическим правиламОпубликованная накануне дипломатическая переписка главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом относительно «нормандской» встречи министров возмутила Париж и Берлин.