Daily Storm

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В МИД Германии и Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

В МИД Германии и Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

В Париже считают, что это противоречи дипломатическим правиламОпубликованная накануне дипломатическая переписка главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом относительно «нормандской» встречи министров возмутила Париж и Берлин.

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