Пророчества Украинского православного старца Зосима (Сокура) о России и Украине

Отца Зосиму Сокура (1944-2002) на Украине почитают, как в России – о. Николая Гурьянова. Схиархимандрит Зосима был духовником Донецкой епархии, предсказал войну на Украине и очень не советовал враждовать двум странам – России и Украине.