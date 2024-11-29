Гоша Рубчинский, Наталья Ионова, Александр Гудков и Мария Миногарова на дне рождения магазина Ольги Карпуть "КМ20"

Известный магазин концептуальной одежды "КМ20" отметил 15-летие. В честь юбилея его основательница Ольга Карпуть устроила громкую вечеринку, где собрались звёздные гости из модной индустрии и шоу-бизнеса, а также друзья бренда.
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