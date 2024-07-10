FT: попытки Байдена остаться в предвыборной гонке усилили агонию в Демпартии США

Среди представителей Демократической партии США и ключевых доноров политического объединения растет отчаяние, поскольку усилия с целью убедить Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом.
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