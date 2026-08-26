Ловушка для Марии Львовой-Беловой: Хитрые сети были расставлены прямо в России, действовали нагло

Украина мечтала выкрасть российского омбудсмена. Как это возможно? Дмитрий Родионов На фото: уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Александр Аверин Владимир Блинов Кирилл Озимко В России было сорвано несколько попыток диверсий против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.