Хавбек «Ахмата» Бериша не обрадовался отставке Абаскаля: «Очень хороший тренер, у него отличная карьера. Он может добиться успеха» 

3 декабря 2023 года во время матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) у полузащитника «Ахмата» произошла стычка с главным тренером красно-белых – Бериша прыгнул ногами вперед рядом с испанцем после гола грозненцев и был дисквалифицирован на два матча.
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