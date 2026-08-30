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Россияне стали больше интересоваться настольными играми

Россияне стали больше интересоваться настольными играми

Россияне все чаще выбирают настольные игры как альтернативу цифровому досугу и способ провести время с близкими, сообщает газета «Известия» .

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