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Nature Communications: Антарктида может потерять ледяной покров

Nature Communications: Антарктида может потерять ледяной покров

Ученые из Университета Лестера и Саутгемптона предупреждают о нестабильности антарктического ледяного покрова.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Да ну когда ж мы перестанем жевать эту провокаторскую обманку с парниковыми газами, от которой даже её авторы уже давным отказались. Одно извержение вулкана где-нибудь в Индонезии многократно перекрывает все эти выбросы за десятилетия. Причина, несомненно, более глобальна и нам не подконтрольна. А Большие Циклы изобретены и подтверждены жизнью уж очень давно... Надо привыкать жить в таких условиях, а не городить благоглупостей.
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