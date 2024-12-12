Nature Communications: Антарктида может потерять ледяной покров

Дмитрий Боев

Да ну когда ж мы перестанем жевать эту провокаторскую обманку с парниковыми газами, от которой даже её авторы уже давным отказались. Одно извержение вулкана где-нибудь в Индонезии многократно перекрывает все эти выбросы за десятилетия. Причина, несомненно, более глобальна и нам не подконтрольна. А Большие Циклы изобретены и подтверждены жизнью уж очень давно... Надо привыкать жить в таких условиях, а не городить благоглупостей.