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СахПресс

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Подробности посадки Ми-8 на Сахалине: пилот спас экипаж, избирком и журналистов

Подробности посадки Ми-8 на Сахалине: пилот спас экипаж, избирком и журналистов

Стали известны подробности жесткой посадки вертолета в районе поселка Сокол. На борту находились члены сахалинского избиркома и журналисты региональных телеканалов, сообщили в Избирательной комиссии Сахалинской области.

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