Выстрел в молоко

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов на этой неделе наделал шума, заявив, что китайским спортсменам не разрешили участвовать в Международной лиге клубного биатлона, первый этап которого намечен на 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.