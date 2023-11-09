Выстрел в молоко

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов на этой неделе наделал шума, заявив, что китайским спортсменам не разрешили участвовать в Международной лиге клубного биатлона, первый этап которого намечен на 18-19 ноября в Ханты-Мансийске.
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