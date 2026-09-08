КРЭО заключило контракт на перевозку 11 тысяч тонн отходов в Калужской области

Контракт на перевозку 11 300 тонн отходов в Калужской области заключён за 29,9 млн рублей, стоимость перевозки одной тонны — 2 650 рублей.
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