Эмили Ратаковски показала архивное обнаженное фото

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Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 29,2 миллиона подписчиков.