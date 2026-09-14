Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою

Новейшие аэростаты вскоре будут решать задачи ретрансляции сигнала, РЭБ, а также наблюдения и обнаружения, заявил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев по итогам международного технологического конгресса, проходившего в парке "Патриот" 8-10 сентября.
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