Ренессанс военных аэростатов: малозаметный "Ушкуйник" готовится к бою

Новейшие аэростаты вскоре будут решать задачи ретрансляции сигнала, РЭБ, а также наблюдения и обнаружения, заявил гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев по итогам международного технологического конгресса, проходившего в парке "Патриот" 8-10 сентября.