SN: танкер, столкнувшийся с судном возле Британии, перевозил авиатопливо

Танкер Stena Immaculate, который столкнулся с контейнеровозом Solong у берегов Британии, перевозил 220 тысяч баррелей авиационного топлива, сообщил телеканал Sky News (SN) со ссылкой на данные компании-оператора судна Crowley.
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