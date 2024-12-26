Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель

Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель

Проверка - «Ельцин-центра» признают ли иноагентом?! Проверка займет около месяца. Ранее московское отделение «Культурного фронта России» предложило закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.

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Комментарии
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Владимир Морж
Мусолим, мусолим о вреде ельцын-центров, а воз и ныне там.
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12 час.
Татьяна Леухина
Давно пора прикрыть эту лавочку!
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12 час.
Наталия
А в чем он именно сейчас конкретно не прав? И еще вопрос, Вы разве не в курсе, что в самом начале 90-х , после Горбачева, народ возлагал на Ельцина большие надежды
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11 час.

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