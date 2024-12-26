Вот и ещё один удар по Ельцин Центру. Михалков не отпустит эту цель

Проверка - «Ельцин-центра» признают ли иноагентом?! Проверка займет около месяца. Ранее московское отделение «Культурного фронта России» предложило закрыть «Ельцин-центр» в Екатеринбурге.
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