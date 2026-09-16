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Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

Врач Круглова объяснила, сколько раз в неделю безопасно есть пищу из фритюра

В России предложили ограничить в общепите приготовленные во фритюре и другими способами жарки панированные продукты, так как в них содержится много канцерогенов.

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