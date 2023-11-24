МО РФ: ВС РФ сбили 12 дронов и 6 снарядов HIMARS ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка войск российских Вооруженных сил в рамках боев на Донецком направлении сумела сбить 12 беспилотников, а также шесть снарядов, которые были выпущены с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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