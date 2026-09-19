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Владимирские новости

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ПВО России уничтожили 344 беспилотника в 15 регионах

ПВО России уничтожили 344 беспилотника в 15 регионах

ПВО России за ночь уничтожили 344 беспилотника над 13 регионами страны и Чёрным морем.За минувшую ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 344 БПЛА самолётного типа над территориями нескольких регионов.

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