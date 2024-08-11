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Царьград

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Минобороны представило детали уничтожения колонны ВСУ в Курской области

Минобороны представило детали уничтожения колонны ВСУ в Курской области

События в Курской области свидетельствуют о растущей напряжённости в приграничных районах и об усиливающихся военных действиях, но зачем на это обострение пошел Киев, вопрос остается открытым.

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