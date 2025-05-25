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LentaMsk.RU

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Главный метеоролог страны опроверг слухи о рекордно жарком лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг сообщения о предстоящем аномально жарком лете, заявив, что современная метеорология не располагает методами долгосрочного прогнозирования экстремальных […] The post Главный метеоролог страны опроверг слухи о рекордно жарком лете в России first appeared on LentaMsk.

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