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Журнал «Профиль»

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Туроператоры с сентября будут обязаны информировать россиян о рисках поездки за рубеж

С сентября 2026 года в России начинают действовать новые правила для продажи туров. Теперь туроператор или агент будет обязан предупредить покупателя путевки за границу о правилах въезда в страну, местных законах и обычаях, а также о том, какие опасности могут подстерегать туриста во время поездки.

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