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Газета.ру

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Экономист Балынин: по больничному при увольнении в июле выплатят около 16 тыс. руб

Экономист Балынин: по больничному при увольнении в июле выплатят около 16 тыс. руб

Россияне могут получить около 16 тыс. рублей по больничному при увольнении в июле. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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