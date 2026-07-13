Экономист Балынин: по больничному при увольнении в июле выплатят около 16 тыс. руб

Россияне могут получить около 16 тыс. рублей по больничному при увольнении в июле. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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