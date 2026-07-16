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ЦСКА опроверг инсайд Романо об отказе Себальоса от трансфера: «Хватит распространять чушь. Мы не предлагали 5 млн евро в год, переговоры с «Бокой» завершились еще в феврале»

ЦСКА отреагировал на информацию Фабрицио Романо по поводу вингера Эксекиэля Себальоса . Ранее инсайдер сообщил , что игрок « Бока Хуниорс » отказался от предложения армейцев с чистой зарплатой в размере 5 млн евро в год из-за желания перейти в «Наполи».

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