Мариинский театр назвал новую приму-балерину

Мариинский театр назвал солистку Ренату Шакирову новой примой-балериной. В сообщении говорится, что Шакирова обратила на себя внимание благодаря работоспособности, харизматичности и таланту еще во время обучения в Академии Русского балета имени Вагановой.
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