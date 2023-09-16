Fishki.net - Сайт хорошего настроения

279 подписчиков

Свежие комментарии

  • пислякова ирина
    мы с мужем уже 22года и все было замечательно, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от ...Мужчины и женщины...
  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх