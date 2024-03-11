Продажи новых машин в России взлетели на 70% в 2024 году

За первые два месяца в России продали на 70% машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам января – февраля 2024 года в нашей стране было реализовано 218,9 тыс.
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