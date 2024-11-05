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В порту Сурабая начались первые военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Индонезии

В порту Сурабая начались первые военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС Индонезии

Торжественное открытие первого совместного военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии «Орруда-2024» прошло в порту Сурабая при участии командования ВМС Индонезии, посла России в Республике Индонезия Сергея Толченова и представителей командования Тихоокеанского флота.

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