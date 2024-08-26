Собянин: Столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

В Москве функционирует около 760 предприятий, специализирующихся на производстве электроники и приборов для различных видов транспорта, включая автомобили, поезда и грузовую технику, а также для дорожной инфраструктуры.
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