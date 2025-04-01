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Как азербайджанские СМИ оправдывают своих соотечественников при совершении преступлений. Дело Эльчина Исмаилова в Ленинградской области

Как азербайджанские СМИ оправдывают своих соотечественников при совершении преступлений. Дело Эльчина Исмаилова в Ленинградской области

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним: в июле 2017 года между мигрантом из Азербайджана Эльчином Полад оглы Исмаиловым, являющимся, по версии азербайджанских СМИ, едва ли не единственным преуспевающим бизнесменом в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области, и предпринимателем из Грозного Хамзатом Усмановым произошёл конфликт.

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Комментарии
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св
спивак виктор
судей лишать званий должностей за потакание иноземцам-преступникам,за 1 азера 100 голов на родину ,пусть там быкуют!
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом деле мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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23 час.
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