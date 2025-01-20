"Бег" – первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР. Съёмки какой сцены режиссёры назвали самыми сложными? Разберём по кадрам!"Бег" – советский двухсерийный фильм 1970 года.
"Бег"
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"Бег" – первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР. Съёмки какой сцены режиссёры назвали самыми сложными? Разберём по кадрам!"Бег" – советский двухсерийный фильм 1970 года.
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