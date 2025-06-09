# Россия© Коллаж РИА Новости АВТОР: Олег Обухов Российская экономика снизила зависимость от экспорта благодаря росту собственного производства.
Запад этого не хотел: Россия перестала быть сырьевой державой.
Комментарии
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Регина Толстоброва
Правильно, надо перестать вывозить сырье, а все стараться самим производить.
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9 час.
Людмила Фирстова
Евгений, что вы имеете ввиду под понятием "автономия"? Конкретно укажите кого мы кормили и почему у нас были пустые полки?
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6 час.
Григорий Давидян
Батенька, проблемы с овощами (картофель в том числе) имеют объективные причины. 1. До прошлого года в России собирали очень хорошие урожаи овощей. В итоге, цена их была низкая. Очень много частников с этим в связи отказались от выращивания овощей, так как было дешевле купить, чем вырастить. 2. В прошлом году из-за почти повсеместной засухи урожай картофеля (в частности, за остальные овощи не скажу) снизился в разных хозяйствах от 20% до 70%. При этом, много (правда, небольших) хозяйств его вообще не стали выращивать. Я в прошлом году собрал половину от того, что собиралось ранее. И ещё на семена нужно оставить. 3. Итог. Цена на картошку в магазинах выросла многократно. 4. Что делать с этим в связи? Ответ прост - независимо от цен и урожая выращивать самим, каждому домохозяйству. Благо, с участками земли сейчас нет проблем.
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5 час.
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