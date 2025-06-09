Запад этого не хотел: Россия перестала быть сырьевой державой.

Григорий Давидян

Батенька, проблемы с овощами (картофель в том числе) имеют объективные причины. 1. До прошлого года в России собирали очень хорошие урожаи овощей. В итоге, цена их была низкая. Очень много частников с этим в связи отказались от выращивания овощей, так как было дешевле купить, чем вырастить. 2. В прошлом году из-за почти повсеместной засухи урожай картофеля (в частности, за остальные овощи не скажу) снизился в разных хозяйствах от 20% до 70%. При этом, много (правда, небольших) хозяйств его вообще не стали выращивать. Я в прошлом году собрал половину от того, что собиралось ранее. И ещё на семена нужно оставить. 3. Итог. Цена на картошку в магазинах выросла многократно. 4. Что делать с этим в связи? Ответ прост - независимо от цен и урожая выращивать самим, каждому домохозяйству. Благо, с участками земли сейчас нет проблем.