«Состояние тротуаров напрямую влияет на удобство передвижения» — Вячеслав Васильев В Кировском округе отремонтировали тротуар возле дома №8 по улице Лукашевича.
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«Состояние тротуаров напрямую влияет на удобство передвижения» — Вячеслав Васильев В Кировском округе отремонтировали тротуар возле дома №8 по улице Лукашевича.
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