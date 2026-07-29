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Мировое обозрение

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«Крупные залежи бьют по бюджету»: Почему не стоит скупать продукты на месяц вперёд

«Крупные залежи бьют по бюджету»: Почему не стоит скупать продукты на месяц вперёд

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что пора скупить все гречневые запасы в магазине? Я — да. И каждый раз, глядя на забитую крупами полку в кладовке, я вспоминаю одну простую истину: паника стоит денег.

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