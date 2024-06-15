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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стоимость карточки Матии Шаркича после смерти достигла максимума в FC 24. Она подорожала в 50 раз

Стоимость карточки Матии Шаркича после смерти достигла максимума в FC 24. Она подорожала в 50 раз

15 июня умер 26-летний вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Матия Шаркич. Вследствие этого карточка игрока в FC 24 подорожала до максимума – 10 тысяч.

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