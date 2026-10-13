Отрицательный отбор, причем не только в политике, в любой форме проявления общественной жизни. Изображение сгенерировано ИИ | ИА «News Front» Вчера британские СМИ весь день занимались обсуждением «взрывного» заявления нынешнего премьера Бернема о том, что Россия вмешалась в референдум о выходе Британии из ЕС, в результате чего вышеназванная Британия большинством голосов населения (более семнадцати миллионов) решила из ЕС выйти.
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То что инициатор Brexit это Бориска Джонсон сомнений нет, только вот Бориска лучший друг Зеленского, а это значит, что Украина вмешалась в референдум о выходе Британии из ЕС. У меня есть версия для чего это нужно было Украине. Британия давно готовила войну на Украине, а ЕС мог препятствовать этому, и это первое; второе - надёжное убежище для резидентов Британии (Зеленский и т.д.).