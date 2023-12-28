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pisec

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Побег из курятника 2

Побег из курятника 2

После дерзкого и рискованного побега с фермы подлой миссис Туиди (Миранда Ричардсон) боевая курочка Джинджер (Тандиве Ньютон), героический американский петух Рокки (Закари Ливай) и остальные курицы с фермы стали жить в самом настоящем курином раю: в птичьем заповеднике на небольшом острове, где нет никаких людей, и где они могут делать, что хотят.

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