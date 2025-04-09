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Мигранты, которые не пригодились даже на родине: "Ненужных" отправляют в ссылку в Россию

Мигранты, которые не пригодились даже на родине: "Ненужных" отправляют в ссылку в Россию

Есть такие мигранты, которые не пригодились даже на родине. Этих "ненужных", по сути, людей отправляют в ссылку в Россию.

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