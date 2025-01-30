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ЕС "натравил" Алиева на Россию?

ЕС "натравил" Алиева на Россию?

Азербайджан — один из крупных экспортёров природного газа в Европу. Вообще, ценность голубого топлива для стран ЕС уже просто зашкаливает, тем более что с началом 2025 года прекратило действие соглашение о транзите газа из России в Европу через Украину.

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